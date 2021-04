États-Unis : Star d’Instagram, Ponzu a été tué par un enfant dans un parc

Un chat filant la parfaite amitié avec un congénère, un chien et un oiseau a trouvé la mort début avril lors d’une promenade en plein air à New York.

Il faisait partie d’une petite famille atypique et populaire sur Instagram. Ponzu, un chat âgé de trois ans, coulait des jours heureux auprès de son congénère Kimchi, d’un chien prénommé Tofu et… d’un oiseau répondant au nom de Mango. Très sociable, l’animal avait l’habitude d’aller se balader avec sa propriétaire Chanan Aksornnan, qui le promenait en laisse. C’est justement lors d’une sortie dans un parc de New York, le 4 avril dernier, que l’impensable est survenu.

La jeune femme et son compagnon étaient en train de prendre l’air avec les quatre animaux quand un enfant d’environ 12 ans a marché sur la laisse de Ponzu. Selon Chanan, le garçon a ensuite intentionnellement tiré sur la laisse, traînant le chat au sol au point de lui arracher ses griffes, avant de le propulser dans les airs. Le cœur de l’animal, atteint d’une maladie cardiaque, a lâché. Ce drame a déclenché une violente altercation entre la propriétaire de Ponzu et la famille de l’enfant, présente en nombre.

Au sol, la jeune femme a reçu des coups de pied et de poing, et son petit ami a également été blessé. Aucune arrestation n’a été effectuée, mais la police est à la recherche d’une femme rousse portant une queue-de-cheval. D’après Chanan, cette personne lui aurait dit: «Voilà ce qui arrive quand on promène son put*** de chat, sal***.»