E-sport : Star romande de «Fortnite», Kinstaar a quitté Solary

Le talentueux gamer fribourgeois a annoncé ce week-end qu’il quittait la structure française, après près de trois ans de collaboration.

Solary a rendu hommage à Kinstaar grâce à ce photomontage de leurs plus grands moments.

Le décor a été planté d’entrée de jeu, lors d’une émission de Solary ce week-end. «Ce n’est pas du troll, pour une fois je suis sérieux, a commencé le Fribourgeois Kinstaar. C’est un choix qui n’a pas été facile pour moi. Ça va faire trois mois que j’y pense et j’ai enfin une réponse aujourd’hui: je ne vais pas pouvoir continuer l’aventure avec Solary.»

Le talentueux gamer et streamer a ainsi mis un terme à près de trois ans de collaboration avec la structure française, pour se lancer dans un projet indépendant, chez lui en Suisse. Il a déjà recommencé à streamer sur sa chaîne Twitch personnelle, hier après-midi, avec ses potes et compatriotes Vato et Airwaks.