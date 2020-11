Lausanne : Staro présente son EP au sommet de la tour Bel-Air

L’artiste lausannois, qui mélange le hip-hop et la pop, a pris de la hauteur pour enregistrer les clips de son premier disque, «Ensemble Vide».

Les images du rappeur et de son groupe filmées au drone sont spectaculaires.

Staro a publié son premier EP, «Ensemble Vide», le 23 octobre 2020. Privés de concert à cause de la pandémie, c’est au travers de spectaculaires clips tournés sur la terrasse de la Tour Bel-Air, à 70 mètres du sol, que le rappeur et son groupe assurent la promo de ce disque. Sur sa chaîne YouTube, l’artiste de 24 ans a, pour l’heure, dévoilé les vidéos de «Trottinette», «Club Mate» et «Ensemble vide».