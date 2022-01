TV : «Stars à domicile» revient en février

L’émission culte des années 2000 va faire son grand retour sur TF1, vendredi 18 février 2022.

Eh bien «Stars à domicile» revient sur TF1, vingt ans après son lancement. Dans la première émission, le 3 février 2001, Patrick Bruel, Patrick Fiori, Hélène Ségara, Garou et la troupe des Dix Commandements avaient offert à des fans un moment de bonheur et d’émotion inoubliable. L’eau a coulé sous les ponts depuis. Pour le retour de l’émission, le 18 février 2022, ce sont Angèle, qui a sorti son dernier album en décembre , Soprano, Amel Bent et Julien Doré ( qui a révélé peu avant Noël 2021 qu’il était devenu papa ) qui vont réaliser le rêve d’heureux élus, a annoncé « Télé loisirs ».

L’animatrice Flavie Flament reprendra les rênes de l’émission. Pour ce grand retour, elle prendra des nouvelles de certains fans ayant participé à «Stars à domicile» entre 2001 et 2004. Des images d’archives seront diffusées (on se souvient notamment de David Charvet qui débarquait sur un court de tennis et d’Ophélie Winter qui faisait irruption dans une cabine d’essayage), et l’on verra aussi des retrouvailles entre des adolescents et leur idole, des années plus tard. Patrick Fiori, Hélène Ségara ou encore Lorie ont accepté de revenir dans l’émission.