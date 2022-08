Russie : Stars Coffee prend le relais de Starbucks à Moscou

Du brun est venu s’ajouter dans le logo aux couleurs traditionnelles de la chaîne américaine – vert et blanc – et la petite sirène a été remplacée par une fille en «kokochnik», coiffe traditionnelle russe. Les sirops pour le café seront désormais de fabrication locale, alors que le menu des plats et des desserts sera entièrement repensé par de nouveaux chefs pour offrir une qualité «meilleure que jamais», assure Stars Coffee.

Starbucks était en Russie depuis 2007

Starbucks, qui avait temporairement fermé les 130 établissements portant son nom en Russie après le début de l’offensive russe en Ukraine, le 24 février, a annoncé fin mai avoir pris la décision de quitter définitivement le pays. La chaîne américaine, connue pour ses «latte et frappuccino», avait ouvert son premier café en Russie en 2007 et y opérait via un partenaire, un groupe koweïtien qui possédait et gérait les établissements sous licence.