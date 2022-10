E-sport : Stars de «Fortnite», de «LoL» ou du cosplay à rencontrer en vrai

«Fortnite»

Plusieurs gamers pros du célèbre jeu de Battle Royale seront présents à la HeroFest, dont Noahreyli, BadSniper ou Leo the crack. Il sera également possible de jouer contre certains pros («Beat the pro»), par exemple Swillium vendredi ou Kylie samedi. «Je suis très excité de participer à cet événement et je m’attends à rencontrer beaucoup de fans et de monde que je connais!», se réjouit Swillium, joueur zurichois de 20 ans.