Aeris : Start-up suisse de filtrage de l'air rachetée 72 millions de dollars

Les systèmes de filtration d'air sont très prisés en période de pandémie, à l'image d'une invention développée à Zoug et qui a déjà conquis des milliers d'espaces intérieurs à travers le monde.

Boom en Chine

Avec l'aide de… Tinder

Les deux diplômés de l'EPFZ ont fondé leur entreprise il y a quatre ans et travailleront chez iRobot après le rachat. Aeris, qui a bénéficié notamment du soutien financier de l'un des fondateurs de l'app de rencontres Tinder, compte vingt employés en Suisse et douze aux États-Unis et en Asie. Mais d'autres embauches sont prévues cette année. La société produit déjà 100'000 appareils par an dont le coût est compris entre 500 et 1000 francs.