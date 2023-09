Start-up suisse: Une révolution en matière de consommation d’énergie dans les bâtiments commerciaux

L’hôtel zurichois Dolder Grand mise, dans son parking, sur le système d’éclairage intelligent de LEDCity.

Patrik Deuss, tous ceux qui ont déjà travaillé dans un bureau le savent: la lumière est allumée alors qu’il n’y a personne.

Dans un bâtiment commercial, environ 30% de l’électricité est utilisée pour l’éclairage. Et c’est vrai, la plupart du temps, elle est gaspillée. De plus, les systèmes d’éclairage n’ont pas vraiment évolué au cours des trente ou quarante dernières années.

Pourquoi?

Le secteur de l’immobilier et de l’énergie est plutôt conservateur. On a soit vu apparaître des tubes au néon, soit des ampoules à incandescence. Quant aux détecteurs de mouvements qui sont utilisés, ils sont commandés manuellement, par câble, quelque part dans une armoire électrique. En outre, dans ce domaine, beaucoup de choses sont préétablies: vous avez un architecte qui veut planifier le bâtiment comme il l’a fait pour les précédents dont il a eu la charge. La pression vient maintenant plutôt du côté du secteur de l’énergie, même si elle n’est toutefois pas très importante pour le constructeur de bâtiments, car les coûts sont ensuite supportés par le locataire.

Il semble cependant que les choses soient en train de bouger…

Sous la pression politique, les bâtiments sont désormais classés en fonction de leur efficacité énergétique. Maintenant, les choses avancent. Mais le secteur de l’éclairage est encore une industrie classique; de nouvelles start-ups ne pointent pas tous les jours à l’horizon.

Vous avez malgré tout créé une start-up dans ce domaine. Comment en êtes-vous arrivé là?

J’ai procédé de manière assez analytique. Je me suis demandé quels sont les problèmes auxquels notre société est confrontée à l’aune du changement climatique. Tesla est une solution pour l’électromobilité. Planted pour l’alimentation. Mais qu’en est-il de l’éclairage? Je me suis vite rendu compte qu’il y avait un potentiel énorme et inexploité, car l’éclairage est encore responsable d’une grande partie de la consommation d’électricité.

Le système d’éclairage de LEDCity est équipé de capteurs qui mesurent exactement quelle lumière est réellement nécessaire à un moment donné. Comment fonctionnent-ils?

Les capteurs mesurent par radar la présence de personnes, la luminosité, les mouvements, la température, l’humidité et quelques autres données qui offrent des possibilités d’optimisation. En fin de compte, il s’agit de compenser la lumière naturelle. Chaque luminaire le fait individuellement, mais aussi en communiquant avec tous ceux du système.

Il semble assez incroyable que personne n’ait encore eu l’idée d’utiliser l’éclairage de manière plus efficace.

Certaines entreprises s’y sont attelées, mais elles s’y prennent un peu différemment. Notre technologie est unique en son genre, car la commande est intégrée dans chaque source lumineuse. Bien évidemment, une personne pourrait acheter elle-même des capteurs et des lampes LED, multiplier les détecteurs de mouvements et commander ainsi l’éclairage, mais cela reviendrait plus cher et ce serait plus complexe à gérer. Comme il n’y a pas de technologie sophistiquée là-derrière, beaucoup de choses devraient être programmées manuellement.

Pourquoi se concentrer sur les bâtiments commerciaux? N’y a-t-il pas aussi un grand potentiel dans le domaine privé?

C’est toujours une question de choix. Nous avons constaté que le secteur B2B était le plus évolutif et qu’il permettait d’avoir le plus grand impact. Nous ne pourrions pas aller aussi loin avec les ménages privés. Les exigences sont très différentes: les clients professionnels veulent automatiser et avoir des coûts bas. Dans l’éclairage extérieur aussi, les exigences seraient toutes autres.

LEDCity existe depuis 2017. Quels sont les défis auxquels vous êtes confrontés aujourd’hui?

L’un des challenges tient certainement au fait que le marché est assez inerte. Un travail de persuasion est nécessaire. Notre victoire au «Green Business Award» sera d’une grande utilité. Car le changement durable nécessite d’être sensibilisé et informé. Si cela nous permettait d’atteindre davantage de propriétaires immobiliers, ce serait super.

À ce propos, toutes nos félicitations pour votre victoire! Comment l’expliquez-vous?

D’une part, nous avons une magnifique équipe qui travaille dur. D’autre part, nous combinons bien l’écologie et l’économie, ce qui nous permet d’épargner de l’énergie, mais aussi de l’argent.

1 / 3 Les bâtiments commerciaux sont les principaux clients de la start-up suisse LEDCity, spécialisée dans l’éclairage. L’éclairage LEDCity est également présent dans la cage d’escalier de l’Université des Arts de Zurich (ZHDK). «Nous avons une super équipe qui travaille dur», déclare Patrik Deuss, CEO de LEDCity.

Le «Green Business Award» Depuis 2019, le «Green Business Award» récompense chaque année les entreprises suisses les plus innovantes qui allient succès économique et impact écologique.