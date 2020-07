Genève

Station d'épuration écolo dans le vallon de l'Allondon

La STEP du vallon de l’Allondon (GE) a été rénovée. Elle fonctionne désormais avec du gravier et des roseaux.

La station d’épuration est devenue plus respectueuse de l’environnement.

Le vallon de l'Allondon, à Dardagny (GE), abrite une station d'épuration des eaux usées (STEP) écologique. Remplis de gravier et plantés de roseaux, les bassins de filtration traitent 65 mètres cubes d'eaux usées par jour du centre Pro Natura et du camping de l'Allondon. Une première à Genève.

La nouvelle STEP a été mise en service début juillet après environ six mois de travaux, ont annoncé jeudi le Département du territoire, la société qui gère le camping et Pro Natura Genève. La STEP du camping avait près de 35 ans et était devenue obsolète. Le site, connu pour sa biodiversité, étant isolé du réseau, les trois partenaires ont cherché une solution alternative.