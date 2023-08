Les prix des macarons zone bleue de Nyon et Gland sont trop chers

Le canton de Vaud est le plus cher

En Suisse romande, Nyon (960 frs) et Gland (840 frs) détiennent la palme des places de stationnement pour résidents les plus chères. Viennent ensuite Morges (540 frs) et Lausanne (500 frs). Les autres villes sont en-dessous des 400 francs prônés par M.Prix. Ainsi à Yverdon, le macaron coûte 320 francs. A Genève, les résidents paient 200 francs par an (400 pour les entreprises). A Fribourg, le tarif a été fixé à 396 francs contre 240 francs pour les habitants de la ville de Neuchâtel tandis qu’à Sion, il faut payer 300 francs pour un macaron. Enfin La Chaux-de-Fonds détient la place du sésame le moins cher (20 frs).