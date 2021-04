Pandémie : Stations de ski: 2019-2020 est la pire saison depuis 20 ans

Le Covid-19 a pesé lourdement sur l’industrie du tourisme de ski dans le monde. Si la saison 2019-2020 a été désastreuse, celle de 2020-2021 promet d’être pire encore.

En France (ici Avoriaz), l’un des rares pays à avoir fermé ses stations avec l’Italie et l’Allemagne, la catastrophe sera totale, selon le rapport.

La saison 2019-2020 a été la «pire» depuis une vingtaine d’années pour l’industrie du tourisme de ski dans le monde en raison de la pandémie, estime un rapport publié mardi, qui projette une saison 2020/21 plus mauvaise encore. Le nombre de journées-skieurs a baissé de 18% dans le monde entre octobre 2019 et octobre 2020 par rapport à la saison précédente, écrit le Genevois Laurent Vanat dans son rapport international 2021 du tourisme de ski et de montagne qui fait référence.