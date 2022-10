Haute-Savoie : Stations-services françaises à sec, les autorités rassurent

Alimentation garantie

Ne pas stocker et rester calme

Il recommande aux usagers d’éviter de procéder à des stockages de précaution qui «auraient pour seul effet d’aggraver la situation et de mettre sous tension les professions prioritaires». Les autorités appellent les habitants à faire preuve de civisme et de solidarité. Face aux longues files d’attente, la tension peut parfois monter. Pas plus tard que mercredi, une altercation entre deux clients a fait un blessé grave à Saint-Julien-en-Genevois, non loin de Genève.