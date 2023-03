Hockey sur glace: Statu quo autour de Christian Dubé à Fribourg

La révolution attendra du côté de la BCF Arena. Huit jours après son élimination précoce et sans gloire face à Lugano en préplay-off de National League, FR Gottéron a convoqué la presse, vendredi matin… pour ne rien annoncer.

Dans l’immédiat, aucun changement majeur ne va être entrepris au sein de l’organigramme des Dragons. Christian Dubé, sous contrat jusqu’en 2025 avec les Dragons, conserve pour l’heure sa double casquette de directeur sportif et d’entraîneur principal de la première équipe, des fonctions qu’il occupe depuis 2019.

Le Canadien de 45 ans, qui avait entrouvert la porte à un retrait de l’un de ses deux postes après la défaite fatale concédée par son équipe au Tessin, voilà une semaine, a toutefois expliqué que son avenir n’était pas scellé. «On doit encore discuter pour savoir quelle décision et quelle stratégie prendre, explique-t-il. On n’a pas encore terminé les entretiens individuels. De mon côté, je n’ai pas encore eu mon débriefing avec John (Gobbi). Il est préférable de ne pas agir sous le coup de l’émotion.»

Du côté de la présidence, Hubert Waeber n’a pas masqué sa déception. «Nous sommes tous déçus de ne pas avoir atteint nos objectifs, à savoir les quarts de finale des play-off, dit-il. Nous devons analyser et nous remettre en question afin de revenir plus fort, car cela ne s’est pas bien passé tant en Champions League, qu’en saison régulière et en préplay-off.»