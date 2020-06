Basketball suisse

Statu quo autour du nombre d'étrangers

Les clubs de SB League ont décidé de conserver la règle limitant à quatre le nombre de joueurs étrangers sur la feuille de match.

Si cette décision n'a pas été votée à l'unanimité, le président de Swiss Basket se félicite du maintien de cette règle. «Même des petits clubs ont opté pour le '3+1' car il ne voulait pas empêcher les plus grands, comme Fribourg, de faire l'Europe. Et nous, cette formule nous convient bien pour l'équipe nationale: on a toujours un, voire deux Suisses sur le terrain. Cela fait 25 ou 30 noms sur lesquels on peut compter pour la sélection», poursuit l'ancien joueur de Neuchâtel, Genève et Cossonay.