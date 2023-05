Statu quo en tête de la Challenge League

La possession, mais pas les tirs cadrés

Ces statistiques valent ce qu’elles valent… Comptablement, les Vaudois ont ramené un point de leur long déplacement et en comptabilisent désormais 56, soit trois de plus que le Lausanne Sport et quatre de plus que Wil. Il reste encore cinq journées de championnat avant la fin de cette saison 2022-2023. Et vendredi prochain, il y aura un certain Yverdon - Lausanne Sport (19 h 30).