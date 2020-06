Genève

Stauffer refuse de plier devant le fisc

L’ex-député estime que l’Etat pourrait faire un geste concernant les impôts dus pour son magasin de vape saccagé en 2015.

Eric Stauffer, cofondateur du MCG et désormais établi en Valais, était de passage jeudi à Genève. Que ses anciens adversaires politiques se rassurent, il n’y était pas venu créer une nouvelle formation politique, mais régler de vieilles affaires devant le Tribunal civil. Plus précisément, celles concernant le commerce de vape qu’il avait ouvert en 2014 à la Coulouvrenière, à quelques encablures de l’Usine. Son magasin, plusieurs fois vandalisé, avait été totalement détruit lors de la manifestation non-autorisée du 19 décembre 2015, celle qui avait vu le Grand Théâtre défiguré à coups de jets d’huile de vidange. L’enseigne ne s’en était jamais relevée.

Pour autant, l’Administration fiscale cantonale (AFC) n’a jamais cessé de réclamer l’impôts sur le capital et la taxe professionnelle. «C’est une situation kafkaïenne, tonne l’ex-élu. Je suis désormais le liquidateur de E-vape. Mais je ne peux radier la société du Registre du commerce avant de payer les arriérés d’impôts sur une entreprise qui n’a plus d’activités depuis son pillage. Et tant qu’elle n’est pas radiée, les impôts continuent à être dus!»

Les sommes en jeu sont tout sauf mirobolantes. Un commandement de payer daté de mars mentionne une somme de 170 fr. D’autres documents de l’AFC et de l’Office des assurances sociales font état de quelque 1500 fr. Jeudi, devant le juge, Eric Stauffer, entouré de son ancien associé et de quelques soutiens, a tenté de plaider «le bons sens» et en appelé aux responsabilités de l’Etat. Selon lui, le Canton est en effet responsable de la situation. Le soir des émeutes, les forces de l’ordre n’étaient pas intervenues. Le cortège, passé d’abord par la place Neuve, était arrivé devant son commerce. Commerce qu’il s’est retrouvé à défendre devant plusieurs dizaines de personnes. Après un temps de flottement des forces de l’ordre, il sera ensuite exfiltré. Pour le tonitruant ex-ténor du MCG, pas question de payer, «une question de principe, argue-t-il. C’est par égard à mon ancienne fonction de député que je ne me retourne pas contre l’Etat».