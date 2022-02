Cyclisme – Stefan Bissegger fait coup double aux Emirats

Stefan Bissegger a d’emblée affiché ses ambitions en ce début de saison cycliste. Le coureur thurgovien de 23 ans a en effet remporté la troisième étape de l’UAE Tour, un contre-la-montre individuel de 9 kilomètres disputé à Ajman sur un parcours complètement plat et dénué de toute difficulté technique (en fait un aller-retour de deux fois 4,5 km). Bissegger a même fait coup double, puisque sa performance lui a permis de s’emparer du maillot de leader du classement général.

Bissegger s’est imposé devant deux grands spécialistes de l’exercice solitaire: il a devancé l’Italien Filippo Ganna (double champion du monde en titre) de 7 secondes et le Néerlandais Tom Dumoulin de 14 secondes. Le Slovène Tadej Pogacar suit à la quatrième place, avec un retard de 18 secondes sur le Suisse.

Au micro de l’UCI, Bissegger avait de la peine à masquer (!) sa joie. «J’étais très confiant avant le départ, je savais que j’aurais une bonne puissance, a-t-il expliqué. Il y avait pas mal de vent, et on sait que cela peut avoir de l’influence, mais tout s’est bien passé. J’étais conscient d’avoir réalisé quelque chose de très bien au moment où j’ai franchi la ligne d’arrivée.»

Au classement général, Bissegger précède Ganna de 7 secondes – celles qui ont séparé les deux coureurs pendant ce chrono – et le Belge Jasper Philipsen de 12 secondes. Demain, la quatrième étape de cette première course du World Tour est annoncée comme une étape de montagne, puisqu’elle se conclura par l’une des deux arrivées au sommet de l’épreuve, à Jebel Jais, sur les flancs de la montagne la plus haute des Emirats, qui culmine à 1934 mètres.