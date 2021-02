Il s'agit du meilleur résultat au plus haut niveau de son sport pour Bissegger, depuis qu'il est passé professionnel en août dernier. Le Thurgovien de 22 ans, médaillé d'argent aux championnats d'Europe du contre-la-montre espoirs l'année dernière et champion du monde juniors de la poursuite en 2016, s'était révélé au grand public sur le BinckBank Tour, à l'automne 2020, avec une 3e place contre la montre et une 5e au sprint. L’heure de la confirmation est déjà arrivée.