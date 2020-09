Confédération : Stefan Keller a été élu procureur extraordinaire

Stefan Keller, à l’origine de la demande visant à lever l’immunité de l’ancien procureur général de la Confédération, va enquêter sur Michael Lauber.

Stefan Keller est à l’origine de la demande visant à lever l’immunité de l’ancien procureur général de la Confédération Michael Lauber, demande acceptée par les commissions compétentes des Chambres fédérales. Pour lui, il existe des éléments constitutifs d’un comportement répréhensible en rapport avec les rencontres entre M. Lauber et le président de la FIFA Gianni Infantino.

La procédure pénale contre l’ancien procureur général de la Confédération sera ouverte. L’enquête porte sur des soupçons d’abus d’autorité, de violation du secret de fonction et d’entrave à l’action pénale dans le cadre des rencontres avec Gianni Infantino et avec le premier procureur du Haut-Valais, Rinaldo Arnold. Ces rencontres n’ont pas été consignées et leurs motifs réels ne sont toujours pas connus.