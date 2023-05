Cyclisme: Stefan Küng 4e et frustré: «C’est l’histoire de ma vie»

Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step) a remporté la 9e étape du Tour d’Italie, un contre-la-montre individuel de 35 km, et retrouvé le maillot rose de leader dimanche à Cesena.

Dimanche, sous la pluie et dans le froid, il a été nettement moins souverain, devançant les Britanniques d’Ineos, Geraint Thomas et Tao Geoghegan Hart, de respectivement une et deux secondes seulement.