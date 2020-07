Actualisé il y a 53min

Cyclisme

Stefan Küng: «Ça fait du bien de reprendre»

Le Thurgovien n’a pas boudé son plaisir, après avoir fêté son quatrième titre de champion de Suisse du contre-la-montre, à Belp.

de Robin Carrel

La médaille avec les mesures sanitaire (presque) respectées. DR

Ses objectif sont encore lointains, mais reprendre la compétition a fait plaisir à Stefan Küng. Rapide interview avec celui dont la vraie reprise aura lieu le 1er août en Italie, avant une fin de saison ultra intense.

Quatrième titre, ce n’est pas mal. Mais encore six de retard sur Cancellara... Franchement, je m’en fiche combien il en a! Moi je suis surtout content d’avoir mon quatrième. Parce que ça faisait quand même quatre mois que je n’avais plus eu de compétition et ça fait du bien de reprendre, même si ç’a été loin d’être facile. Je me suis bien entraîné pendant ce temps-là, mais à haute intensité, je ne l’ai encore trop fait. La saison internationale recommence vraiment le 1er août, donc il faut faire attention de ne pas se retrouver en forme trop tôt. Ca fait tout de même du bien de remettre un dossard. Du coup, je remercie les organisateurs de ce championnat de Suisse, parce que ce n’était pas évident de le monter actuellement, de prendre l’initiative de faire quelque chose. Et là, je pense que je parle pour tous les coureurs. On est vraiment contents d’avoir pu recourir.

Vous parliez d’intensité... Votre corps a vu la différence cet après-midi? Ce n’était pas simple, parce qu’on se met minable à l’entraînement, mais la course, c’est tout de même bien différent. Tu dois faire attention dans les virages, parce que tu veux aller chercher toutes les secondes possibles! Mentalement, tu es aussi dedans pendant presque quarante minutes et ça, on ne l’avait plus fait depuis quelques temps. C’était un bon petit test pour la reprise.

Vous avez souligné le travail des organisateurs. Ils ont été récompensés: belle course, beau vainqueur et du monde le long de la route! Absolument. Et déjà ces dernières semaines, il n’y avait qu’à regarder sur les routes tous les gens qui sortaient faire du vélo. Ils prennent du plaisir et là, ils ont pu prendre leur pied avec enfin quelque chose qui se passe après tout ce temps.

La position est déjà belle. KEYSTONE