Absolument! Un grand merci et un grand coup de chapeau aux organisateurs. Parce que quand ils ont pris l'initiative de mettre en place cette course, il y a sept semaines de ça, on ne savait pas ce qui allait en être aujourd'hui. La situation s'est aggravée dans les dernières semaines et dans les derniers jours surtout. Mercredi, après les nouvelles restrictions, on ne savait pas si on allait avoir le droit de courir. Heureusement, avec le concept qui a été mis en place, on a pu avoir une course, dans des conditions sécuritaires pour tout le monde. Ça aussi, ça m'a motivé encore plus pour rendre honneur à cette course, à ce maillot, mais aussi pour l'organisateur d'avoir investi autant de temps et mis autant de motivation là-dedans.