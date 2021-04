Le Tour des Flandres était un objectif central du début de saison pour Stefan Küng, surtout depuis le report de Paris-Roubaix. Mais le Thurgovien, qui semblait en bonne forme à une cinquantaine de kilomètres de l’arrivée, a été victime d’une chute qui, si elle ne l’a pas endommagé physiquement, a brisé sa course.

« De façon générale, je me sentais bien aujourd’hui, j’étais bien placé, a expliqué le coureur de la formation Groupama-FDJ, une fois la ligne d’arrivée franchie. Au moment où on bascule dans ce village, là où ça devient plat, l’un de nos coureurs m’a accroché le guidon et m’a mis par terre. C’était vraiment un très mauvais moment pour tomber, mon guidon était tordu, j’ai dû tout remettre, mais ma cale était cassée aussi. »