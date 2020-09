Sur les 32 kilomètres d e ce parcours menant vers le circuit d’Imola, le coureur de la FDJ a parfaitement géré son effort pour tenir en respect Geraint Thomas (4e) et Rohan Dennis (5e). Grâce à cette première médaille mondiale sur le chrono (il avait terminé troisième en ligne l’année dernière) , Stefan Küng confirme de la plus belle des manières son titre de champion d’Europe du contre-la-montre conquis fin août à Plouay. Le Saint-Gallois s’impose à chaque grande occasion un peu plus comme l’un des plus grands rouleurs du peloton. Il ne sera par contre pas au départ de la course en ligne dimanche.