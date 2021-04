Cyclisme - Stefan Küng: «J’aimerais porter le maillot jaune au moins une fois»

Vainqueur de son premier tour à étapes, mi-avril au Tour de Valence , Stefan Küng va se lancer sur le prologue d’Oron avec une grosse confiance. « J’ai gagné une étape à chacune de mes participation s sur le Tour de Romandie, mais encore jamais de chrono, sourit celui qui portera son maillot de champion de suisse du contre-la-montre et de la course en ligne. M ais mon ambition au général sera limitée, car le profil de ce tour et le plateau de coureurs présents n’ont rien à voir avec celui gagné à Valence. »