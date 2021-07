Cyclisme - Stefan Küng: «J’étais très motivé par ce chrono, peut-être trop»

Essayé pas pu! Stefan Küng n’a pas relevé le défi de remporter le deuxième contre-la-montre du Tour de France 2021. Entre Libourne et Saint-Emilion (30,8 km), le Saint-Gallois (Groupama-FDJ) a échoué à la quatrième place de cette 20e étape. Il a été devancé par le Belge Wout Van Aert (Jumbo Visma), Kasper Asgreen (Deceuninck-Quick Step) et Jonas Vingegaard (Jumbo Visma). Le maillot jaune Tadej Pogacar, qui s’est dit « éprouvé en termes de motivation » après des journées intenses, s’est pour sa part contenté du huitième rang à 57 secondes du champion de Belgique. Pour ce dernier, il s’agit de la deuxième victoire après la 11e étape, qui avait amené le peloton à gravir à deux reprises le Mont-Ventoux.

Au terme de son effort, Wout van Aert a reconnu que, ce chrono, il l’avait « en tête depuis plusieurs jours ». Et bien qu’il ait apprécié le tracé dans l’un des vignobles les plus fameux du monde, « il gardera plus d’émotions dans son c œ ur de sa victoire en solitaire au pied du Mont Chauve ».