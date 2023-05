Cyclisme: Stefan Küng quitte le Tour d’Italie 

Le coureur de la formation française Groupama-FDJ, qui avait fait des chronos des 1re et 9e étapes ses priorités, s’est retiré du Giro et est rentré en Suisse afin de récupérer de ses efforts puis de préparer ses deux prochains objectifs, le Tour de Suisse et le Tour de France. Après quelques jours de repos, Stefan Küng se rendra sur le Saentis pour un camp d’entraînement en altitude.