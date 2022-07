Cyclisme: Stefan Küng: «Rien n’est encore décidé sur mon transfert»

Lors de la 13e étape entre Bourg d’Oisans et Saint-Etienne, Stefan Küng était parti en échappée. freshfocus

Stefan, dans quel état vous trouvez-vous après trois semaines de Tour de France?



De mieux en mieux. Je suis parti sur ce Tour à 90% de mes capacités et là je dois être à 92 ou 93%. C’est dur de retrouver son meilleur niveau en partant diminué sur cette course. Mais quand je regarde autour de moi dans le peloton, il y a encore des jambes plus fatiguées que les miennes.



Quel est votre objectif pour ce chrono?



Trois coureurs - Vingegaard, Pogacar et Van Aert - ont dominé ce Tour de France. Et les trois sont très rapides au chrono, donc ça va être difficile de les battre. Mais je vais partir avec l’état d’esprit de tout donner pour n’avoir aucun regret (ndlr: il s’élancera à 15h50).





Vous avez fait un très bon Tour de Suisse, puis il y a eu le Covid et la naissance de votre enfant. C’était un été particulier pour vous?



Oui, clairement. En fait, le Tour de Suisse était une course de préparation pour moi. Vu que je réalisais une bonne saison, je me suis dit que je pourrais me faire plaisir sur ce Tour de France. Puis je me suis retrouvé dans la situation où le Covid a laissé plus de séquelles que prévu. C’est frustrant, mais c’est comme cela. Il a fallu rester concentré et donner le maximum pour l’équipe. Et je suis content d’avoir pu jouer un rôle important pour ma formation. Je me suis même retrouvé dans une situation où j’aurais pu jouer la gagne à Saint-Étienne, mais j’étais malheureusement trop juste physiquement. Je sais que je vais sortir de ce Tour plus fort que lorsque je suis entré dans la compétition.

On vous annonce sur le départ de la Groupama-FDJ, vous confirmez?



Il y a des intérêts d’autres équipes. Mais rien n’est décidé sur mon transfert et les contrats se signent le 1er août. J’ai une clause qui me permettrait de partir. J’espère que ma formation tentera de faire quelque chose pour me retenir, sinon mon chemin ira ailleurs. Il y a de très belles options, je vais me décider ces prochains jours. On se demande toujours si un nouveau challenge serait bénéfique. Ce qui est sûr, c’est que ce ne sera pas un contrat d’une année, mais de plusieurs, jusqu’aux JO 2024, ou plus long.