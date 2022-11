Tennis : Stefanie Vögele prend sa retraite sportive

La joueuse de tennis argovienne a décidé de mettre un terme à sa carrière, à l’âge de 32 ans. Swiss Tennis l’a annoncé mardi matin. Stefanie Vögele évoque une certaine souffrance physique: «Ces deux dernières années, après avoir été atteinte par le COVID, j’ai eu de plus en plus de mal à me maintenir physiquement au plus haut niveau. Mon asthme m’empêchait également de plus en plus de réaliser des performances de haut niveau.»