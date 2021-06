Tennis : Stefanos Tsitsipas désormais quatrième à l’ATP

Malgré sa finale perdue face au No 1 mondial Novak Djokovic, le Grec n’a jamais été aussi bien classé. Chez les dames, la Tchèque Barbora Krejcikova a intégré le Top-15

Il s’agit du meilleur classement de sa carrière pour Tsitsipas, 22 ans, qui a dépassé l’Autrichien Dominic Thiem, désormais 5e. Le Russe Daniil Medvedev reste le dauphin de Djokovic, avec un écart qui s’est accru pour atteindre 1970 points en faveur du natif de Belgrade (12’113 points), qui est en course pour réaliser le Grand Chelem cette saison après ses succès à Melbourne et à Paris.

WTA: Krejcikova dans le Top-15

L’Australienne Ashleigh Barty, victorieuse en 2019 et qui n’avait pas disputé ce tournoi du Grand Chelem en 2020, conserve sa place en tête du classement. Avec son abandon dès le deuxième tour à Paris, elle voit l’avance sur sa dauphine Naomi Osaka fondre et passer sous les 1000 points, contre plus de 2500 fin mai, et ce alors que la Japonaise a quitté le tournoi parisien après le premier tour.