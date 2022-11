Tennis: Stefanos Tsitsipas élimine Daniil Medvedev

Stefanos Tsitsipas a dû batailler pour s’imposer. AFP

Stefanos Tsitsipas s’est offert le droit de disputer un quart de finale du Masters vendredi face à Andrey Rublev. Et pour y parvenir, le Grec a emprunté le chemin le plus tortueux possible, laissant échapper trois balles de match aux confins d’un somptueux tie-break du deuxième set (11-13) avant de revenir d’un break de retard dans la manche décisive pour finalement dégoûter Daniil Medvedev 6-3 6-7 7-6.

Ce succès, Stefanos Tsitsipas (ATP 3) l’a dans un premier temps construit vers l’avant et autour de deux atouts déclinés à la perfection. D’abord, sa première balle de service, frappée le plus souvent à l’extérieur pour exploiter la position de retour très reculée de Medvedev (le slice sur le coup droit, du côté «égalité», à fait un malheur). Ensuite, une qualité de première volée rendue constante par sa volonté de suivre souvent son service au filet. Dans le public, Mark Philippoussis, son conseiller, pouvait prendre «papa Apostolos» à témoin et valider cet élan.

Seulement Daniil Medvedev (ATP 5) n’aime pas perdre. Et encore moins face à Stefanos Tsitsipas, avec qui il ne partage à peu près rien. Alors le Russe s’est accroché, avec l’aide de sa formidable première balle. Et un autre match débuta, totalement incertain; à l’image de ce tie-break du deuxième set à la dramaturgie magnifique.