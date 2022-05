Tennis : Stefanos Tsitsipas éliminé dès le 4e tour à Roland-Garros

Le Grec, No 4 mondial et finaliste de la dernière édition, s’est incliné en quatre sets contre le prometteur danois Holger Rune (40e), 5-7 6-3 3-6 4-6.

Après un échange de services en début de premier set, Rune a réussi le break décisif sur un magnifique passing court-croisé alors que Tsitsipas dirigeait l'échange, pour mener 6-5 et servir pour le set. Le Danois s'est offert deux premières balles de set mais n'a conclu que sur la troisième. Rune a été nettement plus efficace que Tsitsipas dans cette première manche: il a converti les deux balles de break obtenues (contre une sur trois pour Tsitsipas) et a réussi 18 coups gagnants pour 12 fautes directes contre 12 et 14 pour son adversaire.