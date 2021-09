Tennis : Stefanos Tsitsipas quitte New York l’image écornée

Après son élimination à l’US Open, le Grec a mis un joli tacle à Alexander Zverev avant d’avouer: «Je ne sais pas pourquoi tout le monde est soudainement contre moi».

Stefanos Tsitsipas, tombé de haut dès le 3e tour de l’US Open, est non seulement passé à côté d’un rendez-vous majeur, mais en plus son image s’est écornée avec ses pauses vestiaires et une attitude parfois perçue comme hautaine sinon provocante.