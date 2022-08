Tennis: Stefanos Tsitsipas sorti de l’US Open par un qualifié

US Open : Stefanos Tsitsipas sorti d’entrée par un qualifié

Tsitsipas, qui a semblé gêné au bras droit en début de partie, confirme que l’US Open est le Majeur qui lui réussit le moins: il n’a jamais dépassé le 3e tour à New York, alors qu’il a atteint la finale à Roland-Garros, les demi-finales en Australie et les 8es de finale à Wimbledon.

«Quand il a commencé à mieux jouer, je suis devenu plus nerveux moi-même. Mais j’ai réussi à retrouver mon calme et, même si j’ai perdu le troisième set, je sentais que je jouais de mieux en mieux», a confié le Colombien.

Taylor Fritz prend aussi la porte

Tsitsipas n’est pas la seule tête d’affiche de l’US Open à avoir pris la porte. L’Américain Taylor Fritz, 12e joueur mondial et tête de série No 10 du tournoi, a égalerment été éliminé par un joueur issu des qualifications. Son compatriote Brandon Holt, 24 ans et matricule… 303 à l’ATP, l’a en effet éliminé en quatre sets, 6-7 (3) 7-6 (1) 6-3 6-4. Holt rencontrera au deuxième tour l’Argentin Pedro Cachin (27 ans/ATP 66).

Si Brandon Holt n’est pas vraiment connu du grand public, il a de qui tenir: ce n’est autre que le fils de Tracy Austin, Américaine d’aujourd’hui 59 ans, qui a été No 1 mondiale pendant 22 semaines en 1980, et qui a remporté 35 titres sur le circuit WTA, dont l’US Open à deux reprises: en 1979 à l’âge de 16 ans et demi (elle reste à ce jour la plus jeune gagnante du tournoi new-yorkais), puis en 1981.