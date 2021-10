Tennis : Stefanos Tsitsipas tombe à Indian Wells

Le Grec a subi la loi de Nikoloz Basilashvili en quart de finale du Masters 1000 californien. Le Géorgien défiera samedi Alexander Zverev ou Taylor Fritz.

Nikoloz Basilashvili (à droite) et Stefanos Tsitsipas au filet après leur rencontre.

Tsitsipas, dernier finaliste de Roland-Garros et tête de série No 2 du tournoi, avait déjà souffert au tour précédent avant de s’imposer en trois sets et 2h43 de jeu face à l’Australien Alex de Minaur (27e) 6-7, 7-6, 6-2.