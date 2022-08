Genève : Stèle commémorative vandalisée

On ne sait pas quand le ou les vandales ont agi, mais ce n’est pas la première fois que le monument est dégradé. En mars 2020, il avait fait partie de plusieurs lieux qui avaient été la cible d’inscriptions à caractère fasciste ou anti-LGBT, comme un espace autogéré par des étudiants, ou encore une exposition féministe aux Bastions. Des associations estudiantines avaient alors dénoncé des actes s’inscrivant «dans une vague d’actions d’intimidation et de visibilisation néonazies».

Un acte «préoccupant»



Chef du groupe Ensemble à Gauche au Grand Conseil, le député Jean Burgermeister se dit en colère en apprenant cette nouvelle: «C’est un événement important historiquement, et qu’il y ait des individus qui dégradent cette stèle est préoccupant, dit-il. Ce monument est là pour nous rappeler que l’armée suisse a tiré sur des citoyens et, surtout, pour que cela ne se reproduise plus. Qui considère ce symbole comme problématique aujourd’hui? s’interroge-t-il. La pensée politique qui est derrière cet acte est un peu troublante.»