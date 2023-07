Genève: Stella Assange: «Il y a une dernière chance» pour son mari

«Le Royaume-Uni émet des signaux indiquant qu’il accélère les choses et veut voir Julian extradé. Julian pourrait donc très bien être extradé d’ici la fin de l’été (…). L’administration Biden devra alors s’en occuper et je ne pense pas que ce soit dans leur intérêt», a-t-elle dit. Le ressortissant australien de 52 ans est poursuivi aux Etats-Unis pour avoir publié à partir de 2010 plus de 700’000 documents confidentiels sur les activités militaires et diplomatiques américaines, en particulier en Irak et en Afghanistan. Il encourt à ce titre des dizaines d’années en prison.