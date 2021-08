Stella Bossi, perle du web aux platines à Lausanne

À voir au D! Club à Lausanne : Stella Bossi, perle du web aux platines

La Berlinoise, qui fait fort sur Instagram avec ses vidéos décalées sur la scène techno, jouera à Lausanne le 20 août 2021.

Cette extravagante DJ et productrice berlinoise fait un tabac sur Instagram, où elle a 700’000 fans, avec ses vidéos tordantes et pleines de second degré sur fond de techno. «C’est comme ça que je l’ai découverte durant l’été 2020. J’en avais vu passer une où elle dansait avec Paul Kalkbrenner. Puis je me suis intéressé à la musique de Stella Bossi», détaille Thierry Collado.