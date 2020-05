Bale répond aux critiques

«Steph Curry peut jouer au golf mais pas moi?»

Dans un récent podcast, joueur du Real Madrid Gareth Bale a défendu sa passion pour le golf et répondu à ceux qui l’accusent de trop y jouer.

Il est un des éléments essentiels du Real Madrid, il a soulevé quatre fois la Ligue des champions et a marqué des buts aussi spectaculaires qu’importants depuis son arrivée à Madrid en 2013. Pourtant, Gareth Bale est plus souvent qu’à son tour sous le feu des critiques en Espagne. En cause: les blessures fréquentes subies par le joueur, que les médias et supporters madrliènes attribuent au golf, la grande passion du Gallois.