Football - Stéphane Henchoz: «L’opportunisme fera la différence»

«Ce sera une belle opposition de styles qui peut déboucher sur un match super intéressant», entame le Fribourgeois. «Avec Manchester City, on a ce qui se fait de mieux en Europe cette saison. Si ce n’est pas la meilleure équipe du continent, on n’en est pas loin. En face, depuis son arrivée à Noël, Thomas Tuchel a stabilisé le bateau Chelsea. Le style est peut-être un peu moins sexy, mais les résultats sont là.»

L’apport de Ruben Dias

Ce qui ne rend pas les Blues inoffensifs. Loin de là. «Chelsea se projette très rapidement vers l’avant à la récupération du ballon. Cette équipe se procure toujours des chances de but. Et, avec le talent de ses joueurs offensifs, elle n’a pas besoin de beaucoup d’occasions pour trouver la faille.»

Petit avantage City

Le talent. Le mot est lâché. C’est sans doute là qu’il faut trouver la clé de cette partie. «Les bourdes sont de plus en plus rares à ce niveau. Je vous dis cela et cette finale va se jouer sur un fait de jeu, rigole Stéphane Henchoz. Mais il faudra plus probablement s’en remettre au talent d’un joueur offensif pour que la différence se fasse. Un éclair de génie et de l’opportunisme, car les occasions de but ne seront pas extrêmement nombreuses.»