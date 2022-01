France : Stéphane Plaza cambriolé alors qu’il tournait

L’animateur et agent immobilier a révélé qu’il avait victime de voleurs. Ils sont allés jusqu’à lui prendre son rasoir électrique.

L’animateur de M6, 51 ans, a également publié une deuxième photo sur laquelle on voit des agents de police réaliser les constatations d’usage: «Voilà, les empreintes sont prises. Les dépositions sont faites. On repart à zéro. Joyeux 2022.» Un peu plus tard, Plaza en a livré son sentiment dans un post. «Les boules, les boules, les boules. Forcément, je suis triste. Au fond, je découvrirai jours après jours l’étendue de ce qu’il me manque» , a-t-il écrit précisant que les voleurs étaient allés jusqu’à lui prendre son rasoir électrique. «Il y a plus grave, ce n’est que du matériel, mais ça reste compliqué et violent comme événement. Je reste en bonne santé, mes proches aussi et je continuerai de sourire encore et encore. Aucune peur ne viendra couper ma route. Secouons la vie pour qu'elle ne nous ronge pas, secouons la vie pour qu'elle ne nous coûte pas», a encore philosophé Plaza bien décidé à se montrer combatif et positif.