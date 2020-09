Humour : Stéphane Plaza expose ses fesses sur Instagram

Le célèbre agent immobilier de M6 a posé dans le plus simple appareil pour imiter un cliché de Baptiste Giabiconi.

«Même lieu, même pose, mais tellement plus envoûtant, plus glamour… Je suis embêté, Chanel va peut-être me recruter… La fesse gracieuse et aimable, les mollets de grimpeur du Tour de France, quadriceps élégants, chevilles gonflées et dos sculpté soutenant le ventre de Moby Dick. Adieu l’immobilier, vive les défilés», a plaisanté l’animateur.