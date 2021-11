Dubaï : Stéphanie Durant a eu un accouchement «horrible»

L’influenceuse française a vécu l’enfer en donnant naissance à son premier enfant.

Si elle est aux anges depuis qu’elle est maman, Stéphanie Durant a vécu un véritable cauchemar en donnant naissance à son premier enfant, Loann, le 20 octobre 2021, qu’elle a eu avec son mari, Théo Soggiu. C’est dans une story Instagram , dimanche 31 octobre, que l’influenceuse de 29 ans a raconté en détails son accouchement qui lui a laissé un très mauvais souvenir. «Bon, comme vous le savez, j’ai été déclenchée le lundi et mon terme était le 16-17 octobre», a-t-elle d’abord expliqué à ses abonnés. Une fois le déclenchement fait, on lui a percé la poche des eaux. «Donc autant vous dire que là, ça a été un peu compliqué», a continué la jeune femme. Lors de l’accouchement, l’ex-candidate des « Marseillais » a ressenti de vives douleurs. «J’ai eu que des contractions en bas du dos, apparemment c’est les pires. J’ai eu très mal», s’est-elle souvenue. Malgré une péridurale censée la soulager, Stéphanie a terriblement souffert du côté droit. «C’était horrible», a-t-elle assuré.

La situation s’est encore empirée quand le cœur du bébé s’est mis à ralentir et que le petit garçon avait le cordon ombilical autour du cou. Pour le sauver, sa maman a dû subir une césarienne, opération qu’elle ne souhaitait pas au départ. «J’ai eu peur d’un coup, j’étais tétanisée. Je tremblais car ce n’était pas ce que j’imaginais», a-t-elle confié. Par chance, malgré toute ces épreuves, Stéphanie a finalement pu mettre au monde son fils. «D’un coup, je l’entends pleurer, et je pleure aussi», a-t-elle dit, les larmes aux yeux, avant d’ajouter: «Quand on te dit que l’accouchement est le plus beau jour de ta vie, ben pas pour moi personnellement!»