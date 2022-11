Coupe du monde: Stéphanie Frappart va entrer l’histoire jeudi

Qatar 2022 : Stéphanie Frappart va écrire l’histoire jeudi soir

Plutôt qu’un accomplissement personnel, elle préférait y voir «la valorisation de l’arbitrage français. L’arbitrage français est reconnu à l’UEFA et à la FIFA, c’est bon pour l’arbitrage et le football français.»

Arbitre depuis ses 13 ans

«Elle a une petite voix mais elle a du charisme, de la personnalité», avait décrit le milieu Pierre Bouby, qui l’avait côtoyée en deuxième division française avec Orléans. «Elle utilise des mots justes, elle explique, elle est diplomate et on peut discuter avec elle.»

Un grand pas en avant

Évidemment, des questions sur le fait d’être une femme au milieu d’hommes lui sont régulièrement posées. Ses réponses sont comme sa façon d’arbitrer, fermes et diplomates. «Moi, j’ai toujours milité pour qu’on soit prises en compte pour nos compétences et pas forcément pour notre genre. Si les filles ont des qualités, il faut leur laisser l’opportunité aussi d’y arriver», ajoute-t-elle.

«Depuis 2019, on a fait un grand pas en avant. Maintenant, ce n’est plus une surprise de voir des femmes arbitrer des hommes, quel que soit le continent ou le pays. Donc c’est dans la lignée de ce qui s’est fait auparavant et un peu plus mis en lumière», expliquait-elle en septembre.