Basketball : Stephen Curry en état de grâce

Le meneur star des Golden State Warriors est bien décidé à jouer les play-off. Contre les Sixers, il a réalisé son onzième match de suite à plus de 30 points.

La star de 33 ans, qui avait déjà marqué 47 points lors de la défaite contre Boston samedi, a signé son 11e match consécutif avec 30 points ou plus, et a offert au passage une victoire cruciale dans la course aux play-offs pour les Warriors, neuvièmes de la Conférence Ouest.