Posté derrière la ligne des trois points, dans l’un des coins du terrain, Stephen Curry s’est mis à enchaîner les tirs à un rythme d’un peu plus d’un toutes les trois secondes. À peine plus de cinq minutes plus tard, il en avait inscrit 105… sans en manquer un seul. Comme seule aide, un ramasseur de balles et un passeur. La vidéo est à voir ci-dessus.