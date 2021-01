Il y a des soirs comme ça... Raillé ces derniers temps dominé par cette même équipe de Protland vendredi dernier, Stephen Curry avait un message à faire passer et le moins que l'on puisse dire, c'est que la NBA a entendu. Dimanche, face aux Portland Trail Blazers, l'Américain de 32 ans a prouvé qu'il avait toujours la main chaude et que son équipe n'était pas finie, après des derniers mois très compliqués, entre pandémie mondiale et blessures.

«C'était tout simplement une performance brillante, a souri le coach des Warriors, Steve Kerr, au terme de la partie. Nous avons vu Steph faire tant de choses ici au fil des ans, tant de nuits incroyables. C'est juste un privilège de le coacher. Et pas seulement à cause de son talent, mais juste à cause de la façon dont il se comporte, de la façon dont il dirige et nous sommes incroyablement bénis en tant qu'organisation d'avoir Steph. Quelle performance ce soir!»