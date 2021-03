Basketball : Stephen Curry fait feu de tout bois le jour de son anniversaire

La Star des Golden State Warriors a été particulièrement en verve (32 points) face au Utah Jazz. Une belle manière de célébrer ses 33 ans! Clint Capela encore blessé du côté des Atlanta Hawks.

Curry a fait le job d’emblée, avec 14 points dès le premier quart-temps pour donner aux Warriors un avantage qu’ils n’ont plus lâché. «C’est comme le bon vin, non? On le garde à la cave et il devient plus fort et meilleur», a rigolé le sniper, qui a passé six paniers à trois points, sa spécialité.