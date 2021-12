NBA : Stephen Curry meilleur shooteur de tous les temps, 3 points c’est tout!

Stephen Curry a battu mardi le record du nombre paniers à 3 points réussis en saisons régulières, jusqu’alors propriété de Ray Allen.

Getty Images via AFP

Il fallait à la star des Warriors marquer deux tirs à longue distance pour réaliser cet exploit. Ce qu’il s’est appliqué à faire contre les New York Knicks, après moins de cinq minutes quart-temps en trois tentatives seulement, sous les yeux de son glorieux aîné présent en tribunes, ainsi que de Reggie Miller, désormais 3e de ce prestigieux classement.

Ces deux légendes l’ont ensuite pris dans les bras, tout comme son père Dell Curry, redoutable artilleur à longue distance entre 1986 et 2002, qui lui a transmis l’ADN du sniper, lui offrant des moments d’intense émotion au sein du mythique Madison Square Garden, qui lui a réservé une énorme ovation. Au point que le match s’est arrêté pendant cinq minutes.

Plus peut-être que d’avoir effacé des tablettes Allen, ancien champion NBA avec Boston (2008) puis Miami (2013), c’est la rapidité avec laquelle Curry y est parvenu qui sidère. Là où le premier a marqué 2973 paniers à trois points en 1300 rencontres, son chasseur aura mis 789 matches pour le dépasser. Invraisemblable.

Le double MVP 2015 et 2016, également en tête du classement du plus grand nombre de paniers à trois points marqués, saisons régulières et play-off confondus, n’a qu’un record qui lui échappe pour remplir toutes les cases. Celui de 14 tirs inscrits en un seul match par son coéquipier Klay Thompson.