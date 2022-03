Basketball – Stephen Curry réconforte une fan au coeur brisé

Basketball : Stephen Curry réconforte une fan au cœur brisé

Une jeune fille était inconsolable après avoir assisté à un match de Golden State en l’absence de Stephen Curry. Quelques jours plus tard, son idole est venue la consoler personnellement.

Stephen Curry a justifié une fois de plus sa popularité. Getty Images via AFP

Peu de basketteurs, dans l’histoire de la NBA, incarnent autant la joie de jouer que Stephen Curry. Ce n’est pas pour rien que le meneur de Golden State est surnommé «The Baby Faced Assassin» - «l’assassin au visage de poupon». Son jeu et sa personnalité, pétillants, en font l’une des stars les plus populaires de la ligue et suffit à déplacer les foules. Parmi ses très nombreux fans figurent une certaine PJ O’Byrne.

Cette jeune fille de 10 ans, supportrice de Golden State, s’est rendue à Denver pour assister à la confrontation entre son équipe favorite et les Nuggets, dans la nuit de mardi à mercredi. Mais, surtout, pour apercevoir son idole. Malheureusement pour elle, Curry a finalement été laissé au repos et n’était donc pas de la partie ce soir-là. En apprenant la nouvelle, la petite PJ O’Byrne, inconsolable, a fondu en larmes. La séquence est devenue virale, à tel point qu’elle a attiré l’attention de la franchise. La direction des Warriors lui a ainsi offert des billets pour assister, en compagnie de sa famille, au deuxième affrontement entre les deux équipes, programmé dans la nuit de jeudi à vendredi.

Après s’être installée au bord du terrain, PJ O’Byrne a eu l’immense surprise de voir débarquer Stephen Curry à sa rencontre. Le double MVP, bel et bien aligné cette fois-ci, s’est personnellement excusé pour son absence quelques jours plus tôt. «Je suis désolé pour ce lundi… mais on s’est bien rattrapés hein?, a-t-il sorti à son interlocutrice, médusée et en état de choc. J’espère que tu vas passer une super soirée.»

PJ O’Byrne a non seulement eu droit à sa photo avec Curry, ainsi qu’un autographe, mais elle a ensuite été témoin d’une performance énorme de ce dernier, meilleur marqueur du match à l’arrivée avec 34 points. «C'est la raison d'être de la NBA. Nos fans sont tout, a-t-il réagi avant de quitter le parquet. Je lui ai dit que j’appréciais son soutien et son amour. Je sais qu’elle était bouleversée lundi et nous devions nous rattraper.»

Finalement, cela valait le coup de rater le premier rendez-vous, non?